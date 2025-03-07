В МЗС розповіли про порядок денний переговорів з США та відповіли, чи будуть росіяни

На зустрічі делегацій України і США в Саудівській Аравії обговорять кілька питань, в центрі розмови буде шлях до миру. Участь росіян у переговорах не передбачається.

Він зазначив, що робота команд України та США відновилася. Тихий нагадав, що наступного тижня планується візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, після якого команда, яка буде супроводжувати президента, залишиться для спілкування з американською делегацією.

Речник МЗС наголосив, що Україні не отримувала інформацію про участь росіян у переговорах.

"Ми такої жодної інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", - сказав Тихий.

Він вказав, що на порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови - шлях до миру.



"Я думаю, що саме там сторони будуть мати можливість обговорити не через медіа, не через публічні заяви і в тому числі не через мої заяви, а безпосередньо обличчям до обличчя обговорити всі питання порядку денного України та США і будемо сподіватися, взаємовигідні рішення і взаємовигідні кроки, досягти якихось взаємовигідних кроків на цьому шляху. Ми позитивно налаштовані загалом до цієї зустрічі", - сказав речник у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

Тихий нагадав про пропозицію Зеленського щодо тиші у повітрі та на морі. Він висловив сподівання, що можна буде досягнути швидких кроків на шляху до миру. Речник також подякував США за підтримку України.

"Дуже важливо, щоб за цим інформаційним всією круговертією, яка відбувається, ми не забули головне, що це стратегічне партнерство, воно в інтересах обидвох країн - України та США - воно дуже важливе. Крім того, дуже важливо збереження єдності трансатлантичної між Європою та Сполученими Штатами. Це наша позиція. Ми вважаємо, що треба зробити все, щоб ця єдність зміцнювалася", - заявив він.

Що буде з угодою

Речник МЗС наголосив, що Україна була готова підписати цю угоду про надра з США і залишається готовою. Проте він не розкрив деталі переговорів, щоб "не впливати на ці чутливі переговори, які зараз відбуваються".

"Я думаю, що безперечно ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод (щоб підписати угоду зі США про мінерали - ред.). Це правда. Але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події", - сказав Тихий.