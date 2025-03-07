У Maxar підтвердили, що закрили Україні доступ до своїх супутникових знімків

Україна більше не має доступу до супутникових знімків американської аерокосмічної компанії Maxar Technologies. Причина пов'язана з рішенням влади США призупинити обмін розвідданими з Україною.

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві Maxar йдеться про те, що у компанії є контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів, і "кожен клієнт сам ухвалює рішення про те, як використовувати і передавати ці дані".

Як зазначили в компанії, один із таких контрактів укладено з GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - програма уряду США, що надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних Сполученими Штатами.

"Уряд США ухвалив рішення тимчасово призупинити дію українських облікових записів у GEGD", - додали в Maxar.

Водночас у Національному агентстві геопросторової розвідки США наголосили, що США тимчасово тимчасово призупинили доступ України до системи GEGD, яка "є основним порталом для доступу до комерційних знімків, що закуповуються урядом США".