Трамп: серйозно розглядаю масштабні санкції і тарифи проти Росії

Президент США Дональд Трамп розглядає введення масштабних санкцій проти Росії. Також обговорюється введення тарифів на російські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social .

Він закликав Україну і Росію сідати за стіл переговорів "просто зараз", поки "не стало занадто пізно".

"Виходячи з того, що Росія зараз просто "молотить" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної угоди про мир", - зазначив президент США.

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявляв про те, що для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів, Вашингтон намагається натиснути на неї за допомогою "максимальних енергетичних санкцій".

Також Келлог допускав введення нових американських санкцій проти Росії. Але водночас чиновник наголошував, що важлива не кількість санкцій, а їх виконання.

До слова, Трамп ще в січні обіцяв запровадити проти Росії нові санкції, якщо вона не погоджуватиметься вести мирні переговори з Україною.

При цьому Келлог обіцяв, що американський лідер "може подвоїти" антиросійські санкції для того, щоб війна Росії проти України припинилася.

Поки що США активно тиснуть тільки на Україну. Зокрема, вони перестали передавати українським захисникам військову допомогу.

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