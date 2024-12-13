Масований обстріл України: Сибіга закликав Захід терміново надати Україні 20 систем ППО

Цього ранку Російська Федерація (РФ) здійснила масовану атаку, що була націлена, в першу чергу, проти енергетичної інфраструктури. Україна терміново потребує поставок систем протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.
"Масована ракетна атака Росії на Україну сьогодні вранці, в першу чергу націлена на енергетичну систему. Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору", - заявив Сибіга.
Голова МЗС закликав Захід до термінової поставки 20 систем протиповітряної оборони NASAMS, HAWK або IRIS-T.
Цього ранку ворог здійснив черговий масований обстріл проти України. Після атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, росіяни також здійснили запуск ракет. Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали й у Одесі. У тому ж числі частина ракет рухалась в напрямку Заходу.
Пізніше голова Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що ціллю ранкової атаки є енергетична інфраструктура.
Тим часом у Тернопільській області половина жителів залишились без світла.
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