Массированный обстрел Украины: Сибига призвал Запад срочно предоставить Украине 20 систем ПВО

Этим утром Российская Федерация (РФ) осуществила массированную атаку, которая была нацелена, в первую очередь, против энергетической инфраструктуры. Украина срочно нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.
"Массированная ракетная атака России на Украину сегодня утром, в первую очередь нацелена на энергетическую систему. Россия стремится лишить нас энергии. Взамен мы должны лишить ее средств террора", - заявил Сибига.
Глава МИД призвал Запад к срочной поставке 20 систем противовоздушной обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T.
Этим утром враг совершил очередной массированный обстрел против Украины. После атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, россияне также осуществили запуск ракет. Во время отражения воздушной атаки взрывы раздавались и в Одессе. В том же числе часть ракет двигалась в направлении Запада.
Позже глава Министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что целью утренней атаки является энергетическая инфраструктура.
Тем временем в Тернопольской области половина жителей остались без света.
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