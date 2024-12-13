У Тернопільській області половина жителів залишилась без світла, - ОВА

У Тернопільській області збільшили кількість черг на обмеження енергопостачання. Наразі половина жителів регіону перебувають без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як пише ОВА, обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшився з 1 до 3 черг одночасно.

"Відключено 50 % споживачів області", - додає обладміністрація.

Масований обстріл України

Вранці, 13 грудня, російські терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Після довгої атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, Росія запустила ракети різних типів. Під час відбиття атаки вибухи лунали й у Одесі. Зокрема частина ракет рухалась на Захід України.

Як відзначив голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко, ціллю ранкової атаки є енергетична інфраструктура. Тим часом "Укренерго" вже збільшило час відключень світла за графіками.

В Одесі, внаслідок обстрілу, повідомляють про проблеми із водо- та електропостачанням.