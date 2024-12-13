Масований обстріл України: Сибіга закликав Захід терміново надати Україні 20 систем ППО

Цього ранку Російська Федерація (РФ) здійснила масовану атаку, що була націлена, в першу чергу, проти енергетичної інфраструктури. Україна терміново потребує поставок систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.

"Масована ракетна атака Росії на Україну сьогодні вранці, в першу чергу націлена на енергетичну систему. Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору", - заявив Сибіга.

Голова МЗС закликав Захід до термінової поставки 20 систем протиповітряної оборони NASAMS, HAWK або IRIS-T.

Масований обстріл 13 грудня

Цього ранку ворог здійснив черговий масований обстріл проти України. Після атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, росіяни також здійснили запуск ракет. Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали й у Одесі. У тому ж числі частина ракет рухалась в напрямку Заходу.

Пізніше голова Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що ціллю ранкової атаки є енергетична інфраструктура.

Тим часом у Тернопільській області половина жителів залишились без світла.