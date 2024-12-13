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Массированный обстрел Украины: Сибига призвал Запад срочно предоставить Украине 20 систем ПВО

Пятница 13 декабря 2024 10:26
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Массированный обстрел Украины: Сибига призвал Запад срочно предоставить Украине 20 систем ПВО Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этим утром Российская Федерация (РФ) осуществила массированную атаку, которая была нацелена, в первую очередь, против энергетической инфраструктуры. Украина срочно нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

"Массированная ракетная атака России на Украину сегодня утром, в первую очередь нацелена на энергетическую систему. Россия стремится лишить нас энергии. Взамен мы должны лишить ее средств террора", - заявил Сибига.

Глава МИД призвал Запад к срочной поставке 20 систем противовоздушной обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T.

Массированный обстрел 13 декабря

Этим утром враг совершил очередной массированный обстрел против Украины. После атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, россияне также осуществили запуск ракет. Во время отражения воздушной атаки взрывы раздавались и в Одессе. В том же числе часть ракет двигалась в направлении Запада.

Позже глава Министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что целью утренней атаки является энергетическая инфраструктура.

Тем временем в Тернопольской области половина жителей остались без света.

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