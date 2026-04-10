Масований обстріл та відключення світла: РФ вночі атакувала Одесу та область

Російські війська вночі масовано атакували ударними дронами Одесу та область. В результаті атаки є пошкодження інфраструктури та знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Вночі Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі", - заявив Кіпер.
За його словами, пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", - додав глава Одеської ОВА.
Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, під ударом ворога в Одесі був об'єкт інфраструктури.
"Майже всю ніч ворог атакував наше місто безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури", - підкреслив Лисак.
Він також додав, що, на щастя, інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, Одеська область протягом останніх днів перебуває під постійними атаками ворога. Так, в Одеській області внаслідок вечірньої атаки росіян 8 квітня було серйозно пошкоджено енергетичний об’єкт компанії ДТЕК.
Також в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано накрили південь регіону. Внаслідок ударів спалахнули пожежі у порту та на складах, було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Крім того, 6 квітня окупанти атакували об'єкт енергетики в області, що призвело до масштабних знеструмлень - без світла залишилися майже 20 тисяч родин.
Того ж дня ворог завдав удару по житловій забудові Одеси. У Приморському районі було пошкоджено багатоповерховий комплекс, внаслідок чого загинули троє людей, а серед поранених опинилося немовля.