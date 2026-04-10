Массированный обстрел и отключение света: РФ ночью атаковала Одессу и область

"Ночью Одесская область снова подверглась массированной атаке вражеских БпЛА по энергетической и портовой инфраструктуре", - заявил Кипер.

По его словам, повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", - добавил глава Одесской ОГА.

Как сообщил начальник Одесской ГОА Сергей Лысак, под ударом врага в Одессе был объект инфраструктуры.

"Почти всю ночь враг атаковал наш город беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры", - подчеркнул Лысак.

Он также добавил, что, к счастью, информация о пострадавших пока не поступала.