Массированный обстрел и отключение света: РФ ночью атаковала Одессу и область

Российские войска ночью массированно атаковали ударными дронами Одессу и область. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры и обесточивание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"Ночью Одесская область снова подверглась массированной атаке вражеских БпЛА по энергетической и портовой инфраструктуре", - заявил Кипер.
По его словам, повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", - добавил глава Одесской ОГА.
Как сообщил начальник Одесской ГОА Сергей Лысак, под ударом врага в Одессе был объект инфраструктуры.
"Почти всю ночь враг атаковал наш город беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры", - подчеркнул Лысак.
Он также добавил, что, к счастью, информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, Одесская область в течение последних дней находится под постоянными атаками врага. Так, в Одесской области в результате вечерней атаки россиян 8 апреля был серьезно поврежден энергетический объект компании ДТЭК.
Также в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг региона. В результате ударов вспыхнули пожары в порту и на складах, была повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме того, 6 апреля оккупанты атаковали объект энергетики в области, что привело к масштабным обесточиваниям - без света остались почти 20 тысяч семей.
В тот же день враг нанес удар по жилой застройке Одессы. В Приморском районе был поврежден многоэтажный комплекс, в результате чего погибли три человека, а среди раненых оказался младенец.