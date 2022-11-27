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Масований обстріл Києва 23 листопада: патрульні показали відео перших хвилин після удару

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Київ, Неділя 27 листопада 2022 18:00
Масований обстріл Києва 23 листопада: патрульні показали відео перших хвилин після удару Ілюстративне фото: патрульні показали відео перших хвилин після удару по Києву 23 листопада (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інспектори патрульної поліції Києва опинилися за декілька десятків метрів від місця, де стався вибух внаслідок масованого ракетного удару росіян 23 листопада. Вони показали перші хвилини після вибуху на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Повідомляється, що 23 листопада інспектори рухалися на свій квадрат патрулювання, коли стався вибух.

Патрульні відправилися в епіцентр події пішки, адже на дорогах утворився непроїзний затор. Після прибуття на місце вони почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

Потім на місце подій приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.

Далі забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих.

"Готуйтесь до різних сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях - ми все це подолаємо разом і вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода - вічні. Пам’ятаємо це і стоїмо", - додав Білошицький.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни обстріляли ракетами Київ. Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури та житловий будинок.

Внаслідок ракетного удару три людини загинуло, ще шість постраждали.

Після обстрілів у Києві та усіх областях України почалися перебої зі світлом.

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