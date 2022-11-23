Внаслідок обстрілу Києва три людини загинуло, багато постраждалих
В результаті сьогоднішнього обстрілу Києва три людини загинуло, ще шість постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Ворожі обстріли спричинили пошкодження двоповерхової будівлі.
Окрім того, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, четверо постраждалих були госпіталізовані в медзаклади. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
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О 15:24 мер Києва повідомив, що уже відомо про 9 постраждалих внаслідок вибухів.
"8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", - розповів Кличко.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли ракетами Київ. Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури та житловий будинок.
Після обстрілів у Києві та усіх областях України почалися перебої зі світлом. У столиці також обмежували роботу метрополітену.
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