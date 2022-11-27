Массированный обстрел Киева 23 ноября: патрульные показали видео первых минут после удара

Инспекторы патрульной полиции Киева оказались в нескольких десятках метров от места, где произошел взрыв в результате массированного ракетного удара россиян 23 ноября. Они показали первые минуты после взрыва видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого .

Сообщается, что 23 ноября инспекторы ехали на свой квадрат патрулирования, когда произошел взрыв.

Патрульные отправились в эпицентр происшествия пешком, ведь на дорогах образовалась непроездная пробка. По прибытии на место они начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.

Затем на место происшествия приехали дополнительные экипажи полиции, кареты скорой помощи и спасатели.

Далее обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.

"Готовьтесь к разным сценариям вероломства врага. Свет, вода, тепло, инфраструктура, тьма на улицах - мы все это преодолеем вместе и выстоим. Вместе. Это все временное. А воля и свобода - вечны. Помним это и стоим", - добавил Белошицкий.