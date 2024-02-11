Масований дроновий удар: у ЗСУ розповіли про збиті "Шахеди" на півдні та наслідки атаки

"Вночі в операційні зоні Сил оборони півдня України ворог здійснив чергову масовану дронову атаку. Напружена робота підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 5,5 годин", - йдеться в заяві військових.

Дані про збиття на півдні країни

Зазначається, що результатом бойової роботи стало збиття 26 "Шахедів", з яких: 18 ліквідували в Миколаївській області,

4 - в Одеській області,

1 в Херсонській області,

1 в Дніпропетровській області,

1 в Кіровоградській області,

1 у Вінницькій області.

Особливість атаки

"Пріоритетом ворога знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти", - йдеться в заяві.

Військові повідомили, що в Миколаєві через влучання в один з них спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін.

Попередньо відомо про одного пораненого цивільного.

Тут варто зауважити, що у зведенні не вказуються дані про дронову атаку на Київ та область, де також велася бойова робота по збиттю безпілотників противника.

Атака "Шахедів" вночі 11 лютого

Нагадаємо, війська РФ знову завдавали повітряних ударів по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед" ввечері та вночі. В різних областях країни оголошували повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

Як повідомляли у ПС ЗСУ, противник цієї ночі, 11 лютого, запускав "Шахеди" кількома групами з півдня, й у декілька хвиль. Ворожі дрони міняли курс та перебували в повітряному просторі різних регіонів.

Миколаїв опинився під масованим ударом - у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи, велась бойова робота захисників неба. В мерії повідомляли про загоряння трави, даних про постраждалих не було. Також повідомлялося про вибухи у передмісті Дніпра.

Крім того, велась робота сил та засобів ППО у передмісті Києва та в області. Вже вранці у Київській міській військовій адміністрації заявили, що усі ворожі безпілотники, що прямували на столицю, були збиті на підступах до міста.