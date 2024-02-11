Массированный дроновый удар: в ВСУ рассказали о сбитых "Шахедах" на юге и последствиях атаки

"Ночью в операционной зоне Сил обороны юга Украины враг совершил очередную массированную дроновую атаку. Напряженная работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов", - говорится в заявлении военных.

Данные об ущербе на юге страны

Отмечается, что результатом боевой работы стало сбитие 26 "Шахедов", из которых: 18 ликвидировали в Николаевской области,

4 - в Одесской области,

1 в Херсонской области,

1 в Днепропетровской области,

1 в Кировоградской области,

1 в Винницкой области.

Особенность атаки

"Приоритетом врага снова была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты", - говорится в заявлении.

Военные сообщили, что в Николаеве из-за попадания в один из них вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод.

Предварительно известно об одном раненом гражданском.

Здесь следует заметить, что в своде не указываются данные о дроновой атаке на Киев и область, где также велась боевая работа по сбитию беспилотников противника.

Атака "Шахедов" ночью 11 февраля

Напомним, войска РФ снова наносили воздушные удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером и ночью. В разных областях страны объявляли воздушную тревогу, длившуюся несколько часов.

Как сообщали в ПС ВСУ, противник этой ночью, 11 февраля, запускал "Шахеды" несколькими группами с юга и в несколько волн. Вражеские дроны меняли курс и находились в воздушном пространстве разных регионов.

Николаев оказался под массированным ударом – в городе в течение ночи несколько раз раздавались взрывы, велась боевая работа защитников неба. В мэрии сообщали о возгорании травы, данных о пострадавших не было. Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепра.

Кроме того, велась работа сил и средств ПВО в пригороде Киева и области. Уже утром в Киевской городской военной администрации заявили, что все вражеские беспилотники, следовавшие на столицу, были сбиты на подступах к городу.