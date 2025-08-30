Массированные удары по гражданским в 14 областях: Зеленский призвал мир к настоящим шагам

В результате нового массированного удара России по Украине пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура в 14 областях. Против мирной жизни было применено почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 других ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"В Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и детей. Опять обычный жилой дом", - пояснил президент.

Он отметил, что этой ночью также работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

"Много было пожаров, в основном пострадала гражданская инфраструктура: дома, предприятия. Почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет других типов запустили россияне против обычной жизни", - добавил он.

Зеленский призвал мир действовать

Зеленский отметил, что Украина уже увидела реакцию мира на предыдущий обстрел.

"Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов", - подчеркнул президент.

По словам главы Украины, единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии - это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы: банковские и энергетические.

"Эта война не прекратится от политических заявлений - нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - подчеркнул президент.