Масовані атаки РФ змусили скликати позачергову Раду НАТО-Україна у Брюсселі

Сьогодні 1 вересня в Брюсселі на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії відбудеться позачергове засідання Ради НАТО-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Він додав, що Україна вдячна НАТО та всім союзникам за рішучу підтримку та змістовні мирні зусилля.

"Ми очікуємо цілеспрямованого обговорення спільних кроків для адекватної відповіді на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців", – зазначив Сибіга.

Що таке Рада НАТО-Україна

Це формат регулярних консультацій між Україною та Північноатлантичним альянсом, створений для координації співпраці у військовій, політичній та безпековій сферах.

Її мета - обговорювати питання безпеки, оборонної допомоги, реформ у сфері оборони, планування спільних операцій і стратегічну підтримку України у контексті агресії Росії.

Засідання Ради НАТО-Україна можуть бути як плановими, так і позачерговими. Позачергове скликається у відповідь на критичні події або загострення безпекової ситуації - наприклад, після масованих атак РФ або значної ескалації конфлікту.

На таких засіданнях лідери країн-членів НАТО та представники України обговорюють координацію політичної та військової підтримки, обмін інформацією про загрози та шляхи дипломатичного тиску на агресора.

Формат засідань включає участь послів, міністрів закордонних справ або оборони, а також інших високопоставлених представників.

Рішення Ради носять політичний характер і формують основу для подальших конкретних кроків Альянсу щодо підтримки України.

Атаки РФ на Україну

В ніч на 28 серпня українські міста зазнали атак російських ракет та дронів. У Києві внаслідок удару частково обвалився житловий будинок. Жертвами атаки в столиці стали щонайменше 23 особи, десятки людей отримали поранення.

В ніч на 30 серпня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні, запустивши 537 дронів і 45 ракет різних типів.

В ніч на 31 серпня Чорноморськ в Одеській області пережив наймасовішу атаку на місто з початку повномасштабної війни РФ проти України.