Нічна атака РФ: дрони-перехоплювачі успішно збивали цілі поряд із F-16, - Ігнат

В ніч на 30 серпня, коли росіяни вчергове здійснили атаку по Україні, дрони-перехоплювачі успішно збивали цілі поряд із літаками F-16.

Про це заявив начальник управління Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сьогодні відпрацювали дрони-перехоплювачі доволі непогано. Не будемо казати де, не будемо казати скільки, але непогано відпрацювали. Як F-16 й інші літаки, так і дрони-перехоплювачі", - сказав Ігнат.

Також він зазначив, що дрони-перехоплювачі показують дедалі більшу ефективність на полі бою.

Крім того, поінформував, що вдосконалення різних видів озброєння не припиняється. Ігнат уточнив, що модернізація включає не лише технічні інновації та масштабування виробництва, але й створення нових підрозділів та пошук фахівців.