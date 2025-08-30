Нічна атака РФ: дрони-перехоплювачі успішно збивали цілі поряд із F-16, - Ігнат
В ніч на 30 серпня, коли росіяни вчергове здійснили атаку по Україні, дрони-перехоплювачі успішно збивали цілі поряд із літаками F-16.
Про це заявив начальник управління Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Сьогодні відпрацювали дрони-перехоплювачі доволі непогано. Не будемо казати де, не будемо казати скільки, але непогано відпрацювали. Як F-16 й інші літаки, так і дрони-перехоплювачі", - сказав Ігнат.
Також він зазначив, що дрони-перехоплювачі показують дедалі більшу ефективність на полі бою.
Крім того, поінформував, що вдосконалення різних видів озброєння не припиняється. Ігнат уточнив, що модернізація включає не лише технічні інновації та масштабування виробництва, але й створення нових підрозділів та пошук фахівців.
Нічна атака РФ і дрони-перехоплювачі України
Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня росіяни запустили по території України 537 дронів і 45 ракет різних типів.
Станом на 9 ранку силами ППО було збито або придушено 548 повітряних цілей ворога. Серед них - 510 дронів, 6 балістичних і 32 крилаті ракети.
Відзначимо, що під обстрілом опинилися Київ, Луцьк, Дніпро та інші регіони України. Але найбільше постраждало Запоріжжя - там десятки постраждалих, були пожежі, пошкоджені та зруйновані будинки. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також додамо, що у зв'язку з атаками РФ і модернізацією "Шахедів" ворога, Україна почала використовувати дрони-перехоплювачі. Трохи більше місяця тому глава Міноборони Денис Шмигаль заявив, що Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень на поставку дронів-перехоплювачів.