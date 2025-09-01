ua en ru
Массированные атаки РФ заставили созвать внеочередной Совет НАТО-Украина в Брюсселе

Понедельник 01 сентября 2025 14:16
Массированные атаки РФ заставили созвать внеочередной Совет НАТО-Украина в Брюсселе
Автор: Ірина Глухова

Сегодня 1 сентября в Брюсселе по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки России состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов для адекватного ответа на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев", - отметил Сибига.

Он добавил, что Украина благодарна НАТО и всем союзникам за решительную поддержку и содержательные мирные усилия.

"Москва должна чувствовать сильное давление как следствие затягивания войны", - подчеркнул глава МИД.

Что такое Совет НАТО-Украина

Это формат регулярных консультаций между Украиной и Североатлантическим альянсом, созданный для координации сотрудничества в военной, политической сферах и сфере безопасности.

Его цель - обсуждать вопросы безопасности, оборонной помощи, реформ в сфере обороны, планирование совместных операций и стратегическую поддержку Украины в контексте агрессии России.

Заседание Совета НАТО-Украина могут быть как плановыми, так и внеочередными. Внеочередное созывается в ответ на критические события или обострение ситуации с безопасностью - например, после массированных атак РФ или значительной эскалации конфликта.

На таких заседаниях лидеры стран-членов НАТО и представители Украины обсуждают координацию политической и военной поддержки, обмен информацией об угрозах и пути дипломатического давления на агрессора.

Формат заседаний включает участие послов, министров иностранных дел или обороны, а также других высокопоставленных представителей.

Решения Совета носят политический характер и формируют основу для дальнейших конкретных шагов Альянса по поддержке Украины.

Атаки РФ на Украину

В ночь на 28 августа украинские города подверглись атакам российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обвалился жилой дом. Жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 23 человека, десятки людей получили ранения.

В ночь на 30 августа россияне совершили очередную массированную атаку по Украине, запустив 537 дронов и 45 ракет различных типов.

В ночь на 31 августа Черноморск в Одесской области пережил самую массовую атаку на город с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

