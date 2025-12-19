Через нічні удари росіян є знеструмлення у п'яти регіонах, - "Укренерго"
Через нічні удари російської армії по енергетичних об'єктах України зафіксовані знеструмлення у кількох областях на півночі, півдні та сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях", - зазначили в "Укренерго".
Повідомляється, що скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На решті об’єктів енергетики очікують дозволу від військовослужбовців.
Також внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.
Як змінюється споживання
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів України.
Вчора, 18 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 17 грудня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.
"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - додали в "Укренерго".
Атаки на енергетичні об'єкти
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили про те, що в більшості регіонів України 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Такі обмеження змушені застосовувати, оскільки Росія своїми ракетами та безпілотниками пошкодила велику кількість енергетичних об'єктів по всій країні.
Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що якщо в Україні близько тижня зберігатиметься температура мінус 10 градусів і нижче, то споживання сильно зросте. При цьому покрити його буде неможливо ні за рахунок імпорту електроенергії, ні за рахунок внутрішньої генерації.