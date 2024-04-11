Масована повітряна атака: окупанти вдарили по енергоінфраструктурі у 4 областях

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру!" - зазначив чиновник.

Він уточнив, що були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у:

Харківській,

Запорізькій,

Львівській,

Київській областях.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - додав глава Міненерго.

Комбінована повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.

Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами з Ту-95.