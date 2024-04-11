Массированная воздушная атака: оккупанты били по энергоинфраструктуре в 4 областях

"Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру!" – отметил чиновник.

Он уточнил, что были атакованы объекты генерации и системы передачи данных:

Харьковской,

Запорожский,

Львовской,

Киевская область.

"Энергетики уже работают над устранением последствий", – добавил глава Минэнерго.

Комбинированная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, запускавшие аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области рядом с крылатыми ракетами из Ту-95.