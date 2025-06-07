Масована атака по Україні та удар ЗСУ по аеродромах РФ: новини за 6 червня

Масований удар РФ по Україні

У ніч на 6 червня Росія здійснила комбінований удар по Україні: ворог застосував 407 дроні та 45 ракет різних типів, зокрема і балістику. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, однак уникнути влучань не вдалося.

Зокрема, під ворожим ударом опинилися Київ, Луцьк та Чернігів. Внаслідок обстрілів у різних містах України є загиблі та багато постраждалих.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Сили оборони атакували ключові аеродроми РФ

В ніч на 6 червня українські Сили оборони здійснили удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації, які безпосередньо залучені в обстрілах України. Це сталося напередодні масштабної атаки РФ по українських містах.

Внаслідок операції було уражено аеродром "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, а також аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, звідки злітають повітряні заправники та винищувачі супроводу.

В обох регіонах зафіксовано потужні вибухи, пожежі та задимлення, а на деяких об’єктах - масштабне займання резервуарів із паливо-мастильними матеріалами (ПММ).

Також Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованих районах України.

"Зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії 'РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються, - розповіли у Генштабі.

Контроль на вокзалах посилено: "Укрзалізниця" звернулась до пасажирів

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, контроль на вокзалах в Україні буде посилено через загрозу з боку ворога.

"З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів - зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь. Правда ж в тому, що це не погрози й ніяка не відповідь, а наша щоденна реальність понад 3 роки", - наголосив глава УЗ.

За його словами, загалом залізничну інфраструктуру України атакували понад 3700 разів.

Перцовський повідомив, що разом з усіма причетними службами, буде вжито відповідних заходів, щоб ці ризики мінімізувати. Мова зокрема про:

інструктажі всім залізничникам на лінії,

обмеження швидкостей,

преміювання співробітників за пильність,

багато додаткових технічних й організаційних заходів, "про які не варто кричати".

Москва офіційно звернулася до МАГАТЕ у спробі запустити ЗАЕС

Росія заявила про бажання перезапустити Запорізьку АЕС. Для цього вчора Москва офіційно звернулася до МАГАТЕ.

Так, глава російської атомної енергетики Олексій Ліхачов зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.

Після зустрічі Росія підняла питання щодо американського ядерного палива, яке зберігається на українській електростанції.

Ліхачов заявив, що Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вивезти його і повернути до США.

Ба більше, Ліхачов сказав, що Росія нібито підготувала "комплексний план" поетапного введення станції в експлуатацію, але його можна реалізувати тільки в разі усунення всіх військових загроз.

Водночас він зазначив, що Westinghouse та американські енергетичні чиновники раніше висловлювали Росії занепокоєння у зв'язку з питанням палива.

Мало того, Москва звернулася до ядерного наглядового органу ООН з проханням виступити посередником між Москвою і Вашингтоном для розв'язання даного питання.

ЗМІ назвали головну мету літнього наступу Росії

За інформацією The Telegraph, російські окупанти не полишають спроб повної окупації Донецької області. Ймовірно, основною їхньою метою є Костянтинівка.

Видання пише, що в рамках виведення військ із Курської області українське командування хотіло посилити підрозділи в Донецькій області. Але такому перегрупуванню завадила необхідність захищати Сумську область.

У результаті цього росіянам вдалося прорвати оборону між містами Покровськ і Торецьк, посиливши тиск на Костянтинівку, важливий логістичний вузол.

The Telegraph звертає увагу, що Костянтинівка розташована на ключовому перехресті автомобільних і залізних доріг, вона є стратегічно важливою для оборони в Донецькій області.

При цьому втрата міста може ускладнити зусилля щодо постачання ЗСУ і потенційно поставить Краматорськ у зону досяжності російської важкої ракетної артилерії, що, за попередженням українських офіцерів, може мати катастрофічні наслідки.

У РФ заявили про нібито початок обміну тілами "6000 на 6000": Україна відповіла на вкид

У Росії стверджували, що обмін тілами з Україною у форматі "6000 на 6000" уже почався. Це виявилося фейком.

Голова комісії Громадської палати РФ Володимир Рогов заявив, що Росія нібито повернула тіла 42 убитих окупантів.

"У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ", - додав він.

Пізніше він нафантазував, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в Білорусь".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що заяви росіян про початок обміну тілами загиблих солдатів не відповідають дійсності.

"Триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників", - додали в штабі.

Там також звернули увагу, що будь-які односторонні заяви росіян про таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.