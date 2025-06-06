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Контроль на вокзалах посилено: "Укрзалізниця" звернулась до пасажирів

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 22:17
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Контроль на вокзалах посилено: "Укрзалізниця" звернулась до пасажирів Фото: Укрзалізниця посилює контроль на вокзалах (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Каріна Левицька

Контроль на вокзалах в Україні буде посилено через загрозу з боку ворога. Пасажирів просять прибувати заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів – зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь. Правда ж в тому, що це не погрози й ніяка не відповідь, а наша щоденна реальність понад 3 роки", - наголосив глава УЗ.

За його словами, загалом залізничну інфраструктуру України атакували понад 3700 разів. З них злочинів, кваліфікованих:

  • як диверсія або терористичний акт - біля 300,
  • як порушення законів та звичаїв війни - понад 400.

"Зараз ворог активізувався особливо підступно: ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок", - зазначив Перцовський.

Що зміниться в "Укрзалізниці"

Глава УЗ повідомив, що разом з усіма причетними службами, буде вжито відповідних заходів, щоб ці ризики мінімізувати. Мова зокрема про:

  • інструктажі всім залізничникам на лінії,
  • обмеження швидкостей,
  • преміювання співробітників за пильність,
  • багато додаткових технічних й організаційних заходів, "про які не варто кричати".

До чого закликали пасажирів

"Передовсім, бути максимально пильними. До всього, що відбувається навколо - на вокзалах, навколо колій, коли дивитесь у вікно! Будь-які підозрілі дії, особи, предмети - повідомляйте працівникам залізниці поруч чи правоохоронцям відразу", - наголосив Перцовський.

Крім того, глава УЗ закликав пасажирів прибувати на вокзали заздалегідь, хоча б за 20-30 хвилин до відправки потяга.

"Ми будемо посилювати контрольні заходи на вокзалах. Як би ми не хотіли відчиняти двері наших вокзалів поширше, наразі - ключове це безпека кожного та кожної, хто нам довіряє своє пересування", - зазначив він.

Перцовський також закликав планувати подорожі так, щоб бути готовими на певні сповільнення та затримки, а також не планувати свої стикування хвилина у хвилину.

Обстріл Києва та області 6 червня

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами.

Зокрема, окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки.

У столиці було пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, об'єкти інфраструктури та колії метро. Також на лівому березі столиці були перебої зі світлом. Внаслідок атаки є загиблі та десятки постраждалих.

Окрім того, у Київській області внаслідок обстрілу були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких потягів.

Зауважимо, що станом на 20:00 завершили відновлення залізничної інфраструктури, яка була пошкоджена під час нічної атаки.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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