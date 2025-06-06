У РФ заявили про нібито початок обміну тілами "6000 на 6000": Україна відповіла на вкид
У Росії стверджують, що обмін тілами з Україною у форматі "6000 на 6000" уже почався. Це виявилося фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Громадської палати РФ Володимира Рогова в Telegram і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України в Telegram.
Фейк росіян
Рогов заявив, що Росія нібито повернула тіла 42 убитих окупантів.
"У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ", - додав він.
Пізніше він нафантазував, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в Білорусь".
Що кажуть у Координаційному штабі
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що заяви росіян про початок обміну тілами загиблих солдатів не відповідають дійсності.
"Триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників", - додали в штабі.
Там також звернули увагу, що будь-які односторонні заяви росіян про таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.
У Координаційному штабі додали, що готові до будь-яких репатріаційних заходів та обмінів полоненими.
Обмін тілами "6000 на 6000"
Нагадаємо, Україна і Росія під час переговорів у Стамбулі домовилися обміняти тіла загиблих солдатів у форматі "6000 на 6000".
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що підготовка до обміну тілами розпочнеться після обміну полоненими, який заплановано на ці вихідні.
Водночас він попереджав, що росіяни вже передавали Україні тіла своїх солдатів. Тому перед обміном потрібно все ретельно перевірити.
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