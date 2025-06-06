У РФ заявили про нібито початок обміну тілами "6000 на 6000": Україна відповіла на вкид

У Росії стверджують, що обмін тілами з Україною у форматі "6000 на 6000" уже почався. Це виявилося фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Громадської палати РФ Володимира Рогова в Telegram і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України в Telegram .

Фейк росіян

Рогов заявив, що Росія нібито повернула тіла 42 убитих окупантів.

"У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ", - додав він.

Пізніше він нафантазував, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в Білорусь".

Що кажуть у Координаційному штабі

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що заяви росіян про початок обміну тілами загиблих солдатів не відповідають дійсності.

"Триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників", - додали в штабі.

Там також звернули увагу, що будь-які односторонні заяви росіян про таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.

У Координаційному штабі додали, що готові до будь-яких репатріаційних заходів та обмінів полоненими.