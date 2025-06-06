ЗМІ назвали головну мету літнього наступу Росії

Російські окупанти не полишають спроб повної окупації Донецької області. Ймовірно, основною їхньою метою є Костянтинівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Видання пише, що в рамках виведення військ із Курської області українське командування хотіло посилити підрозділи в Донецькій області. Але такому перегрупуванню завадила необхідність захищати Сумську область.

У результаті цього росіянам вдалося прорвати оборону між містами Покровськ і Торецьк, посиливши тиск на Костянтинівку, важливий логістичний вузол.

The Telegraph звертає увагу, що Костянтинівка розташована на ключовому перехресті автомобільних і залізних доріг, вона є стратегічно важливою для оборони в Донецькій області.

При цьому втрата міста може ускладнити зусилля щодо постачання ЗСУ і потенційно поставить Краматорськ у зону досяжності російської важкої ракетної артилерії, що, за попередженням українських офіцерів, може мати катастрофічні наслідки.

"З огляду на мету Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) окупувати всю Донецьку область, Костянтинівка є головною початковою метою літнього наступу Росії", - пише видання.

Неназвані українські військові джерела розповіли журналістам, що вони допускають втрату Костянтинівки. Але, за їхніми словами, це не буде катастрофою, оскільки Росія зазнає важких втрат під час можливих міських боїв.