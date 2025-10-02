Масована атака Росії на Одещину: знеструмлено майже 50 тисяч споживачів

Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
За словами Кіпера, у ніч на 2 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру регіону. Попри роботу ППО, пошкоджень зазнав один із об’єктів транспортної інфраструктури.
Було зафіксовано перебої з електропостачанням. Вранці енергетики змогли перезаживити пошкоджені мережі з різних джерел там, де це було технічно можливо.
"Наразі 11,3 тисячі клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів. Тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ударів постраждав один працівник транспортної інфраструктури, він отримав уламкові поранення.
Крім того, зафіксовано руйнування приватного будинку – пошкоджено дах і скління, постраждала ще одна людина.
Наразі підрозділи ДСНС займаються ліквідацією наслідків удару, а правоохоронці документують черговий злочин російських окупантів проти мирного населення Одещини.
Цієї ночі російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та північних регіонів України. Внаслідок атаки постраждав машиніст, а рух потягів відбувався із затримками. Згодом роботу залізниці вдалося відновити.
Крім того, зафіксовані удари по об’єктах залізничної інфраструктури у прикордонних громадах на півночі країни, зокрема в районі Конотопа.
Після атаки ворога на енергетичний об’єкт 1 жовтня, сьогодні в Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання.