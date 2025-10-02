Массированная атака России на Одесскую область: обесточены почти 50 тысяч потребителей

По словам Кипера, в ночь на 2 октября российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру региона. Несмотря на работу ПВО, повреждения получил один из объектов транспортной инфраструктуры.

Были зафиксированы перебои с электроснабжением. Утром энергетики смогли перезаживить поврежденные сети из разных источников там, где это было технически возможно.

"Сейчас 11,3 тысячи клиентов уже со светом. Временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В результате ударов пострадал один работник транспортной инфраструктуры, он получил осколочные ранения.

Кроме того, зафиксировано разрушение частного дома - повреждена крыша и остекление, пострадал еще один человек.

Сейчас подразделения ГСЧС занимаются ликвидацией последствий удара, а правоохранители документируют очередное преступление российских оккупантов против мирного населения Одесской области.