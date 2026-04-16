Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Масована атака РФ по Україні частково паралізувала авіасполучення у Польщі: деталі

Як удари РФ по Україні вплинули на аеропорти у Польщі?
Фото: масована атака РФ по Україні частково паралізувала авіасполучення у Польщі (Getty Images)

Польща на тлі масованого удару РФ по Україні закривала аеропорти в Любліні та Жешові, а також підіймала у повітря бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter Польського агентства повітряної навігації (PANSA).

Читайте також: Понад 20 ракет та майже 400 безпілотників: що відомо про комбінований удар РФ цього дня

"Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешові тимчасово призупинили повітряні операції", - йдеться у повідомленні Польського агентства повітряної навігації.

Окрім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі для захисту польського повітряного простору вирішило підняти в небо винищувачі.

Обстріл України 15 квітня

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Також повідомлялось, що унаслідок вечірнього удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики. Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.

Більше деталей про наслідки ворожого обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
ПольщаВторгнення Росії до УкраїниРакетний удар