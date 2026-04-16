Массированная атака РФ по Украине частично парализовала авиасообщение в Польше: детали

Польша на фоне массированного удара РФ по Украине закрывала аэропорты в Люблине и Жешове, а также поднимала в воздух боевую авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter Польского агентства воздушной навигации (PANSA).
"Из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешове временно приостановили воздушные операции", - говорится в сообщении Польского агентства воздушной навигации.
Кроме того, Оперативное командование Вооруженных сил Польши для защиты польского воздушного пространства решило поднять в небо истребители.
Вечером 15 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники, часть из которых летела на Одессу. И, к сожалению, один БПЛА попал в жилой многоэтажный дом.
Также сообщалось, что в результате вечернего удара по Днепру пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики. Позже стало известно, что общее количество пострадавших возросло до трех человек. Кроме детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивают как средней тяжести.
По данным Воздушных сил ВСУ, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.
