Масована атака РФ по Україні частково паралізувала авіасполучення у Польщі: деталі

Польща на тлі масованого удару РФ по Україні закривала аеропорти в Любліні та Жешові, а також підіймала у повітря бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter Польського агентства повітряної навігації (PANSA).

"Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешові тимчасово призупинили повітряні операції", - йдеться у повідомленні Польського агентства повітряної навігації.

Окрім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі для захисту польського повітряного простору вирішило підняти в небо винищувачі.

Обстріл України 15 квітня

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Також повідомлялось, що унаслідок вечірнього удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики. Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.