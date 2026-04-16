ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Масована атака РФ по Україні частково паралізувала авіасполучення у Польщі: деталі

05:24 16.04.2026 Чт
2 хв
Як удари РФ по Україні вплинули на аеропорти у Польщі?
aimg Костянтин Широкун
Масована атака РФ по Україні частково паралізувала авіасполучення у Польщі: деталі

Польща на тлі масованого удару РФ по Україні закривала аеропорти в Любліні та Жешові, а також підіймала у повітря бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter Польського агентства повітряної навігації (PANSA).

Читайте також: Понад 20 ракет та майже 400 безпілотників: що відомо про комбінований удар РФ цього дня

"Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешові тимчасово призупинили повітряні операції", - йдеться у повідомленні Польського агентства повітряної навігації.

Окрім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі для захисту польського повітряного простору вирішило підняти в небо винищувачі.

Обстріл України 15 квітня

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Також повідомлялось, що унаслідок вечірнього удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики. Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.

Більше деталей про наслідки ворожого обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
