Массированная атака РФ по Украине частично парализовала авиасообщение в Польше: детали

05:24 16.04.2026 Чт
2 мин
Как удары РФ по Украине повлияли на аэропорты в Польше?
Константин Широкун
Массированная атака РФ по Украине частично парализовала авиасообщение в Польше: детали

Польша на фоне массированного удара РФ по Украине закрывала аэропорты в Люблине и Жешове, а также поднимала в воздух боевую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter Польского агентства воздушной навигации (PANSA).

"Из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешове временно приостановили воздушные операции", - говорится в сообщении Польского агентства воздушной навигации.

Кроме того, Оперативное командование Вооруженных сил Польши для защиты польского воздушного пространства решило поднять в небо истребители.

Обстрел Украины 15 апреля

Вечером 15 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники, часть из которых летела на Одессу. И, к сожалению, один БПЛА попал в жилой многоэтажный дом.

Также сообщалось, что в результате вечернего удара по Днепру пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики. Позже стало известно, что общее количество пострадавших возросло до трех человек. Кроме детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивают как средней тяжести.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

Польша Вторжение России в Украину Ракетный удар
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы