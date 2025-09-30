UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Масована атака РФ на Чернігівщину: з'явились кадри наслідків з Бобровиці

Фото: кадри наслідків ворожої атаки у Чернігівській області (facebook.com/prokuraturachernigiv)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 30 вересня російські окупанти масовано атакували безпілотниками місто Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області. У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сьогодні вночі під атакою ворожих безпілотників опинилося промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. 

Через злочинні дії Росії без електропостачання залишилися понад 26 тисяч споживачів у Ніжинському районі, затримується рух поїздів.
У прокуратурі уточнили, що постраждалих серед населення немає.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч.1 ст.438 КК України). Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для фіксації наслідків злочинних дій РФ.

Також у прокуратурі показали кадри наслідків масованої атаки на Бобровицю.

 

Фото: кадри наслідків ворожої атаки у Чернігівській області (facebook.com/prokuraturachernigiv)

Обстріл 30 вересня

Нагадаємо, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

На місцях влучань виникли пожежі - займання ліквідували.

Також відомо про в зміни руху потягів на Чернігівщині. Зокрема, низка потягів з Києва до Ніжина була або скасована, або курсує зі значними затримками.

За даними Повітряних сил, окупанти сьогодні вночі, 30 вересня, атакували Україну 65 ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували українські сили ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьВійна в Україні