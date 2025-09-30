Массированная атака РФ на Черниговщину: появились кадры последствий из Бобровицы

По данным следствия, сегодня ночью под атакой вражеских беспилотников оказалось промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Из-за преступных действий России без электроснабжения остались более 26 тысяч потребителей в Нежинском районе, задерживается движение поездов.

В прокуратуре уточнили, что пострадавших среди населения нет.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч.1 ст.438 УК Украины). Правоохранители принимают все необходимые меры для фиксации последствий преступных действий РФ.

Также в прокуратуре показали кадры последствий массированной атаки на Бобровицу.

Фото: кадры последствий вражеской атаки в Черниговской области (facebook.com/prokuraturachernigiv)