Масована атака РФ на Чернігівщину: з'явились кадри наслідків з Бобровиці

У ніч на 30 вересня російські окупанти масовано атакували безпілотниками місто Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області. У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сьогодні вночі під атакою ворожих безпілотників опинилося промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Через злочинні дії Росії без електропостачання залишилися понад 26 тисяч споживачів у Ніжинському районі, затримується рух поїздів.

У прокуратурі уточнили, що постраждалих серед населення немає.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч.1 ст.438 КК України). Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для фіксації наслідків злочинних дій РФ.

Також у прокуратурі показали кадри наслідків масованої атаки на Бобровицю.

Фото: кадри наслідків ворожої атаки у Чернігівській області (facebook.com/prokuraturachernigiv)