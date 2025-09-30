ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Массированная атака РФ на Черниговщину: появились кадры последствий из Бобровицы

Вторник 30 сентября 2025 11:57
UA EN RU
Массированная атака РФ на Черниговщину: появились кадры последствий из Бобровицы Фото: кадры последствий вражеской атаки в Черниговской области (facebook.com/prokuraturachernigiv)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 30 сентября российские оккупанты массированно атаковали беспилотниками город Бобровица Нежинского района Черниговской области. В сети появились кадры последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую областную прокуратуру.

По данным следствия, сегодня ночью под атакой вражеских беспилотников оказалось промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Из-за преступных действий России без электроснабжения остались более 26 тысяч потребителей в Нежинском районе, задерживается движение поездов.
В прокуратуре уточнили, что пострадавших среди населения нет.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч.1 ст.438 УК Украины). Правоохранители принимают все необходимые меры для фиксации последствий преступных действий РФ.

Также в прокуратуре показали кадры последствий массированной атаки на Бобровицу.

Фото: кадры последствий вражеской атаки в Черниговской области (facebook.com/prokuraturachernigiv)

Обстрел 30 сентября

Напомним, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

На местах попаданий возникли пожары - возгорание ликвидировали.

Также известно об изменениях движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.

По данным Воздушных сил, оккупанты сегодня ночью, 30 сентября, атаковали Украину 65 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали украинские силы ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война в Украине
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен