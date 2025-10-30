Масована атака на Ладижин, де знаходиться ТЕС: серед постраждалих - дитина у важкому стані

Обстріл України 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня Росія завдала нових масованих комбінованих ударів по Україні, основною метою яких стали енергетичні об’єкти.

Російські війська застосували крилаті ракети "Кинджал", "Калібр", літаки Ту з Х-101, а також ударні безпілотники.

Під кількагодинними атаками опинилися Запоріжжя, Бурштин на Івано-Франківщині, а також західні області країни - Хмельницька, Львівська, Вінницька та Тернопільська. Вибухи були чути також у Дніпрі, на Миколаївщині та інших регіонах.

Сьогодні після нічного обстрілу на Вінниччині місто Ладижин залишилось без тепла та води. У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.

У Бурштині, де розташована теплоелектростанція вибухи лунали безперервно майже три години.

Як повідомили у ДТЕК, РФ вчергове атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Це вже третій масований удар по ТЕС протягом жовтня.

Детальніше про наслідки ворожої атаки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.