Масована атака на Ладижин, де знаходиться ТЕС: серед постраждалих - дитина у важкому стані

Внаслідок комбінованої атаки росіян в ніч на 30 жовтня у місті Ладижині Вінницької області постраждали п'ятеро людей. Серед них 7-річна дитина перебуває у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Наталю Заболотну у Telegram.
"Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою", - йдеться у повідомленні.
За даними голови ОВА, внаслідок влучань пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, житлові будинки й транспортні засоби.
Також є постраждалі серед цивільних - чотири дорослих отримали травми легкої та середньої тяжкості, а семирічна дитина перебуває у важкому стані.
На місцях працюють рятувальні служби, триває гасіння пожеж. Вибухотехніки проводять огляд територій, а спеціальні комісії фіксують масштаби руйнувань.
Енергетики поступово відновлюють електропостачання в області.
У місті Ладижин Вінницької області розташована одна з найбільших теплоелектростанцій України - Ладижинська ТЕС.
Вона входить до енергетичного холдингу ДТЕК і забезпечує електроенергією значну частину центральних та західних регіонів країни.
Станція працює на вугіллі та має стратегічне значення для енергосистеми України. Під час війни Ладижинська ТЕС неодноразово ставала ціллю російських обстрілів.
У ніч проти 30 жовтня Росія завдала нових масованих комбінованих ударів по Україні, основною метою яких стали енергетичні об’єкти.
Російські війська застосували крилаті ракети "Кинджал", "Калібр", літаки Ту з Х-101, а також ударні безпілотники.
Під кількагодинними атаками опинилися Запоріжжя, Бурштин на Івано-Франківщині, а також західні області країни - Хмельницька, Львівська, Вінницька та Тернопільська. Вибухи були чути також у Дніпрі, на Миколаївщині та інших регіонах.
Сьогодні після нічного обстрілу на Вінниччині місто Ладижин залишилось без тепла та води. У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.
У Бурштині, де розташована теплоелектростанція вибухи лунали безперервно майже три години.
Як повідомили у ДТЕК, РФ вчергове атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Це вже третій масований удар по ТЕС протягом жовтня.
