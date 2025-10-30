Атака на Ладыжин, где находится ТЭС: среди пострадавших - ребенок в тяжелом состоянии

Обстрел Украины 30 октября

В ночь на 30 октября Россия нанесла новые массированные комбинированные удары по Украине, основной целью которых стали энергетические объекты.

Российские войска применили крылатые ракеты "Кинжал", "Калибр", самолеты Ту с Х-101, а также ударные беспилотники.

Под многочасовыми атаками оказались Запорожье, Бурштын на Ивано-Франковщине, а также западные области страны - Хмельницкая, Львовская, Винницкая и Тернопольская. Взрывы были слышны также в Днепре, на Николаевщине и других регионах.

Сегодня после ночного обстрела в Винницкой области город Ладыжин остался без тепла и воды. В городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водоснабжения.

В Бурштыне, где расположена теплоэлектростанция взрывы раздавались непрерывно почти три часа.

Как сообщили в ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины. Это уже третий массированный удар по ТЭС в течение октября.

