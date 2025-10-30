"Без тепла і води": наслідки удару РФ по Ладижину на Вінниччині

Після нічного обстрілу на Вінниччині місто Ладижин залишилось без тепла та води. У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

"Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті", - пояснив Коломієць.

За його даними, наразі забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання та організовується підвіз технічної води.

На рівні з цим в місті готується до запуску альтернативна система теплопостачання.

Громадян попередили, що садочки сьогодні не працюватимуть.

"Формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги. Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені", - додав він.

Наразі ж, за словами секретаря, очікують на поновлення електропостачання.

"Прошу не поширювати фото та відео. Інформуватиму надалі. Тримаймось!", - підсумував він.