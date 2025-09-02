UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Маскував під "спецназ": поліцейський організував оригінальну схему вивозу чоловіків

Фото: поліцейський організував оригінальну схему вивозу чоловіків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Старший інспектор столичної поліції організував схему з втечі військовозобов’язаних чоловіків за кордон, маскуючи "клієнтів" під спецпризначенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegeam ДБР.

Правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

Деталі справи

Відомо, що поліцейський брав з кожної людини 6 тисяч євро. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також "була найнята" організаторами схеми.

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушав у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі.

У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

Як викрили "ділків"

Проте, 23 серпня 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини.

Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення. Правоохоронцю, у свою чергу, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Схеми для ухилянтів

Нагадаємо, лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно. В Державній прикордонній службі України заявляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону.

Також ми писали, що прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Затриманий намагався підкупити прикордонника Ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, 19-річного сина й ще п’ятьох чоловіків.

Також у Києві припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації. Організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків.

