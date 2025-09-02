RU

Общество Образование Деньги Изменения

Маскировал под "спецназ": полицейский организовал оригинальную схему вывоза мужчин

Фото: полицейский организовал оригинальную схему вывоза мужчин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Старший инспектор столичной полиции организовал схему по бегству военнообязанных мужчин за границу, маскируя "клиентов" под спецназовцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegeam ГБР.

Правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией.

Детали дела

Известно, что полицейский брал с каждого человека 6 тысяч евро. Деньги перед выездом передавались сообщнице, которая также "была нанята" организаторами схемы.

Чтобы избежать разоблачения, полицейский отправлялся в псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении.

В случае остановки, он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех мужчин также переодели в форму.

Как разоблачили "дельцов"

Однако, 23 августа 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину.

После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении. Правоохранителю, в свою очередь, грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Схемы для уклонистов

Напомним, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно. В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы.

Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию. Задержанный пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.

Также в Киеве пресекли деятельность организованной схемы избежания мобилизации. Организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.

Полиция КиеваГБР