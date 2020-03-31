Маски сняты: почему Зеленский теряет контроль над Верховной радой

События прошедшей недели указали на системный кризис внутри государственных структур. Казалось бы, на фоне общей угрозы пандемии коронавируса и мировой рецессии в пору отбросить междоусобицы. Однако разные группы влияния попытались воспользоваться ситуацией, чтобы решить свои вопросы. Очевидно этому поспособствовал и недостаток коммуникации внутри команды власти.

Срочное заседание Верховной рады для голосования за "антивирусный" пакет законопроектов для экономики, кадровые решения, изменения в госбюджет и документы, необходимые для получения транша МВФ, планировалось еще на субботу. Но проект пересмотра бюджета, подготовленный Минфином, фактически вызвал бунт в Раде. После доработки расходы казны увеличились, а глава министерства Игорь Уманский лишился кресла.

До последнего депутаты не знали весь перечень вопросов, для решения которых их собирают. Новых кандидатов в Кабмин, отобранных в Офисе президента, "Слуге народа" представили менее чем за сутки до голосования. Неудивительно, что Верховная рада в обед провалила несколько документов.

Изменения в бюджет депутаты снова рассмотрят через неделю, а вот кадры таки удалось "додавить" два часа спустя, но только после вмешательства Владимира Зеленского. Законопроект о банках, на принятии которого настаивает МВФ, Рада проголосовала в первом чтении – основной бой состоится на следующей неделе. А вот земельную реформу решили довести до конца любой ценой.

Режим турбохаоса

Утром понедельника, 30 марта, стало известно, что депутаты проведут как минимум два внеочередных заседания подряд. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ночью правительство внесло в Раду один список законопроектов, а к обеду появился дополнительный документ – № 3254 об обеспечении питания для военнослужащих. Потому согласительный совет договорился провести отдельное заседание для голосования за эту инициативу.

До обеда депутаты не знали, будут ли рассматривать законопроекты о банковской системе и обороте земель сельхозназначения в этот же день. Первый документ запрещает возврат банков, которые признаны неплатежеспособными, экс-владельцам. Им положено лишь денежное возмещение, если в суде будет доказано, что они потерпели убытки.

Этот законопроект нарекли "антиколомойским", поскольку он должен стать подстраховкой государства в судебных спорах с Игорем Коломойским, который пытается оспорить национализацию ПриватБанка. Финансовый комитет смог собраться только к часу дня понедельника, чтобы рекомендовать Раде законопроект о банках. На утреннем заседании не было кворума.

За рассмотрение земельного закона Рада взялась еще 6 февраля. Но оно затянулось на недели из-за более четырех тысяч поправок, предложенных к тексту этого документа. Большинство из них внесли представители "Оппозиционной платформы – За життя", которые к тому же настаивали на рассмотрении каждой. На момент введения карантина парламенту оставалось рассмотреть около 700 поправок.

Оба документа необходимо принять для получения финансовой помощи от МВФ, пояснил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, эти средства должны пойти напрямую в бюджет, а не в золотовалютные резервы.

Дополнительную сумятицу внесли кадровые перестановки в правительстве. Утром понедельника в Раде появились постановления от премьера об увольнении министра финансов Игоря Уманского и назначении вместо него Сергея Марченко. Кроме того, депутатам предложили сменить министра здравоохранения Илью Емца на Максима Степанова. Еще один документ касался назначения на вакантную должность министра энергетики Ольги Буславец.

Накануне всех трех кандидатов Денис Шмыгаль представил членам фракции "Слуга народа". Комментируя причины кадровых ротаций, представители монобольшинства заявляли, что министры якобы написали заявления об отставке по собственному желанию. Но, по информации РБК-Украина, таких заявлений они не писали. Вскоре это подтвердил и пресс-секретарь Емца.

Впрочем, это не помешало Раде уволить двоих министров. При этом голосование за их преемников народные депутаты провалили. За назначение Марченко новым министром финансов не хватило трех голосов для минимальных 226. Из "Слуги народа" проголосовали только 183 депутатов. Кандидатура Степанова набрала 217 голосов, в их числе только 182 – от монокоалиции.

"Как видите, у нас часть депутатов просто не явилась, а часть – просто не голосовала по каким-то своим внутренним убеждениям. На заседании фракции мы договорились, что будем поддерживать все вопросы", – сказал РБК-Украина народный депутат Александр Качура (СН).

Еще один собеседник во фракции монобольшинства пояснил, что за назначение министров противились голосовать несколько неформальных групп во фракции.

"Глупость в организации процесса. Во время голосования за министров члены аграрного комитета подписывали протокол утреннего заседания. Поскольку было известно, что за министра финансов не проголосует группа Коломойского, то эти голоса были критичны. И в перерыве договаривались о поддержке Степанова голосами ОПЖЗ", – объяснил провал голосования народный депутат Ярослав Юрчишин ("Голос").

Его фракция дала голоса за Марченко, но не поддержала кандидатуру главы Минздрава. Депутат рассказал, что у его коллег есть резонные сомнения в способности Степанова противостоять угрозам эпидемии. "Плюс его связи с Палицей. Выглядит так, что эту должность отдали группе "За майбутнє". Мы против квотного подхода", – уточнил Юрчишин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не смог убедить депутатов с первого раза внести изменения в госбюджет (фото: скриншот с Youtube-канала ВРУ)

Денис Шмыгаль, объясняя свое намерение провести перестановки в Кабмине, отметил, что Емец и Уманский "профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы". "Но сейчас страна требует быстрых действий", – написал премьер в своем телеграмм-канале. Чем именно его не устроили эти министры, Шмыгаль не уточнил.

В то же время, по словам нескольких источников РБК-Украина, увольнение министров стало результатом личной позиции премьера. "Он сразу пошел в штыки с ними и сказал, что не сработается. Во фракции тоже помогли Шмыгалю", – отметил собеседник.

Во время голосования за кадры спикер Дмитрий Разумков огласил, что по обращению президента он снимает с рассмотрения кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго. Исходя из того, что сама Буславец присутствовала в ложе с другими кандидатами, очевидно, что такое решение было принято буквально в последний момент.

По словам собеседников в "Слуге народа", на встрече с фракцией Буславец якобы "плохо зарекомендовала себя". "После этого все начали писать, звонить президенту. И он таки решил ее отозвать", – сказал один из источников в монобольшинстве.

Провалил парламент и голосование за пересмотр бюджета. Законопроект предлагает создать специальный стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом более чем на 97 млрд гривен и существенно сократить доходы казны. Правительственный документ депутаты отправили на повторное первое чтение, сократив сроки на его доработку до семи дней.

"Вообще не понимаю, что это было. Такое вот администрирование со стороны руководства", – сказал РБК-Украина один из видных депутатов монобольшинства.

Представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявил изданию, что Рада вернется к этому вопросу на следующей неделе. Он уточнил, что законопроект может быть несколько изменен после доработки.

"Впрочем, от идеи создания специализированного фонда для борьбы с коронавирусом и пересмотра частей бюджета – от этой идеи Кабмин не отказывается", – объяснил Мокан.

Источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" добавил, что фракция "Европейской солидарности" якобы нарушила предварительные договоренности с СН, не проголосовав за изменения в закон о госбюджете.

Представитель "Голоса" нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что голосов не хватило, поскольку документ "не логичен". Он также отметил, что стабилизационный фонд нужно создать, но точно не на базе "на коленке подготовленного бюджета".

"В нем указана помощь МВФ, и это до того момента пока мы на самом деле получили эти средства. Образование сокращено на почти 4 млрд, а МВД только на 5 млн. Мы и дальше выделяем деньги на Паралимпиаду, которой не будет", – рассказал нардеп.

Явление президента

В то же время ряд "антикоронавирусных" законопроектов и документ о питании для армии депутаты все же сумели принять. На голосование 14 вопросов у них ушло немногим более получаса. После второго заседания стало известно, что президент собирает парламент еще раз на 16:30 для рассмотрения вопросов банков и рынка земли.

"Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. Вы знаете, что два условия: закон о земле и банковский закон. Сейчас мы будем обсуждать эти вопросы... У меня тоже много вопросов к этой ситуации. Но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа", – заявил Зеленский, выступая в парламенте, он также предложил повторно рассмотреть кадровые вопросы.

После небольшого перерыва депутатов все же удалось мобилизировать и цифры на табло улучшились. Cо второй попытки парламент в присутствии Зеленского назначил новых министров финансов и здравоохранения. Убедить "слуг народа" удалось "путем долгих и сложных переговоров" и "при содействии президента", рассказали собеседники во фракции.

За кандидатуру Марченко проголосовали 256 депутатов. В этот раз "Слуга народа" вместо 183 дала 212 голосов "за" его назначение. Степанова поддержали 246 парламентариев, из которых 195 – от монобольшинства, еще 21 – от ОПЗЖ. Остальные – от парламентских групп и внефракционных.

Хватило голосов и за принятие за основу законопроекта про банки, который поддержали 276 народных депутатов. От "Слуги народа" на табло высветилось 202 голоса. Остальные голоса обеспечили "Европейская солидарность", "Голос", "Довіра" и внефракционные депутаты. Сроки подготовки этого документа ко второму чтению также урезали до семи дней.

Зеленскому пришлось лично приехать в Раду, чтобы собрать голоса под важные решение (Фото: пресс-служба президента)

​​​​Уже на следующей неделе Рада намерена окончательно принять "антиколомойский" законопроект вместе с изменениями в госбюджет. Собеседник в монобольшинстве объяснил, что утвердить закон о банках за один день в нынешних условиях было невозможно. Мол, документ не поддержали бы другие фракции, а своих голосов у СН не хватало.

Затем депутаты решили "добить" оставшиеся несколько сотен поправок к законопроекту про рынок земли. "Оппозиционный блок" настоял, чтобы обсуждалась каждая правка.

По информации РБК-Украина, Банковая еще до карантина вела переговоры с этой фракцией, чтобы ее депутаты отозвали свои замечания и не настаивали на их рассмотрении в зале. В ходе "торгов" со стороны ОПЗЖ якобы звучало пожелание получить "своего" представителя в Конституционном суде.

Примечательно, что после голосования за "антиколомойский" закон вслед за Зеленским зал покинул глава парламента Дмитрий Разумков. Оппозиция даже заявила, что таким образом спикер отказался участвовать в нарушении регламента. Мол, Рада не имела права на внеочередной сессии рассматривать земельный законопроект, потому что уже взялась за него в обычном режиме.

"Проваливать" правки пришлось вице-спикеру Руслану Стефанчуку. Время от времени он делал замечания депутатам, которые снимали маски и переходили на русский во время выступлений. Ближе к восьми часам вечера Стефанчук объявил перерыв, чтобы зал заседания обработали кварцевыми лампами. При этом сами депутаты так и не поняли, сколько им еще придется сидеть на работе.

После перерыва ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Евросолидарность" заблокировали трибуну с требованием проверить сколько депутатов находится в Раде. Представители этих фракций утверждали, что заседание нелегитимно, потому как зал наполовину опустел.

На тот момент осталось еще около 400 правок. Все это время возле кресла Зеленского был поднят президентский штандарт, хотя в зале его не было. Собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" уточнил, что глава государства ждал в Раде финального голосования.

У фракции монобольшинства были договоренности с "одной из фракций" о том, что они не будут ставить свои поправки к законопроекту про рынок земли на подтверждение, рассказал РБК-Украина Александр Качура. Таким образом Рада должна была быстро пройти все поправки, принять закон и разойтись.

По словам Качуры, был согласован компромиссный вариант законопроекта, в котором предлагалось снизить лимит концентрации земли на первые два года – с 10 тысяч до 100 га земли в одни руки. Также до 2023 года право на покупку земли будет только у физических лиц, тогда как у иностранцев – только после референдума.

"При этом запуск рынка земли договорились отсрочить на лето следующего года. Мы достигли компромисса по такому варианту документа. Но в последний момент депутаты из одной фракции отказались от тех обязательств, к которым мы пришли", – отметил Качура.

Он уточнил, что по этой причине заседание внепланово затянулось и депутатам пришлось сидеть до конца рассмотрения всех поправок.

"Вроде как договорились с ОПЗЖ, что они час на поправках понастаивают и всё. А они нас “кинули”, в очередной раз, кстати. Не понимаю, зачем им верить снова и снова", – сказал другой собеседник в "Слуге народа".

Ближе к полуночи происходящее в Раде начало выглядеть как откровенное издевательство. Депутаты ОПЗЖ брали по минуте на каждую свою правку. Вначале они по несколько кругов проговорили все месседжи своей политсилы против рынка земли. Потом использовали 60 секунд для лингвистических споров, порицания медицинской реформы и презентации своего "антикризисного плана". Не упустили свой шанс на эфирное время также депутаты "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Но почти к часу ночи поправки исчерпались. "За" земельную реформу нажали кнопки 259 народных депутатов. При этом самостоятельно монобольшинство не справилось, "Слуга народа" собрала только 206 голосов. Помогли "Голос", "Евросолидарность", депутатская группа "Довіра" и пятеро внефракционных.

Над текстом также работал Милан Лелич