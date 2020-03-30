Зеленский назвал два условия получения увеличенной помощи от МВФ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме закона о невозврате Коломойскому ПриватБанка необходимо принять закон о земле

Условием подписания меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) является принятие двух законов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поблагодарил депутатов, которые проголосовали за назначение министра финансов и назначение министра здравоохранения.

"Действительно, всем сложно, очень сложно Украине. Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. Вы знаете, что два условия: закон о земле и банковский закон. Сейчас мы будем обсуждать эти вопросы", - заявил Зеленский.

Зеленский попросил депутатов поддержать эти законопроекты. "От вас сейчас зависит, будет ли поддержка нашей экономики или этого не произойдет. От каждого из вас это действительно зависит. У меня тоже много вопросов к этой ситуации. Но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа", - заявил Зеленский.

Напомним, по прогнозу аналитиков, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения Радой двух законов Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.