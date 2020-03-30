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Кандидатуру Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения

Новости » Политика     30.03.2020 - 14:35
Кандидатуру Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения
Фото: Ольга Буславец (pravda.com.ua)

В последний момент пришло письмо от президента

Рассмотрение вопроса о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной раде. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он сообщил, что по этому вопросу пришло письмо от президента Владимира Зеленского.

"Поступило письмо от президента Украины. Прошу исключить из повестки дня вопрос о назначении Буславец министром энергетики. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня рассмотрения", - заявил Разумков.

Напомним 29 марта фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. В частности, народным депутатам представили кандидата на пост министра энергетики и защиты окружающей среды - Ольгу Буславец, которая возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины 30 марта не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. За назначение Марченко проголосовали лишь 223 нардепа при 226 минимально необходимых, а за Степанова - 217.

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