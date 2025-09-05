ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Маска запросили до Білого дому вперше після сварки з Трампом: чи прийде екс-чиновник

США, П'ятниця 05 вересня 2025 05:00
UA EN RU
Маска запросили до Білого дому вперше після сварки з Трампом: чи прийде екс-чиновник Фото: Ілона Маска запросили в Білий дім (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Мільярдер і колишній головний радник Білого дому Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт керівників провідних технологічних компаній США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ілон Маск заявив, що не буде присутнім на заході.

"Мій представник буде там", - сказав він.

За словами представника Білого дому, до списку гостей входять генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Apple Тім Кук, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, генеральний директор Google Сундар Пічаї та генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

"Той факт, що Маска запросили, може бути ознакою того, що відносини між ним і Білим домом потеплішають. Останніми днями публічні коментарі Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, здається, свідчать про те, що вони знову приймуть Маска до своїх лав", - йдеться у матеріалі.

У розмові з кореспондентом CNN цього тижня Трамп сказав, що Маск - "людина зі здоровим глуздом", "хороша людина", хоча він "неправильно вийшов із команди".

Ілон Маск 5 липня оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Дональда Трампа і має поборотися за 2-3 місця у Сенаті США та 8-10 місць у Палаті представників.

Ці ініціативи з’явилися на тлі конфлікту бізнесмена з Дональдом Трампом. Маск публічно звинуватив главу держави у зв’язках зі справою Джеффрі Епштейна, на що Трамп відреагував, пригрозивши скороченням державного фінансування для проектів Маска.

Але вже 20 липня американські ЗМІ написали, що Ілон Маск, ймовірно, призупиняє реалізацію цих планів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ілон Маск
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії