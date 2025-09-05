ua en ru
США, Пятница 05 сентября 2025 05:00
Маска пригласили в Белый дом впервые после ссоры с Трампом: придет ли экс-чиновник Фото: Илона Маска пригласили в Белый дом (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит руководителей ведущих технологических компаний США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Илон Маск заявил, что не будет присутствовать на мероприятии.

"Мой представитель будет там", - сказал он.

По словам представителя Белого дома, в список гостей входят генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор Google Сундар Пичаи и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

"Тот факт, что Маска пригласили, может быть признаком того, что отношения между ним и Белым домом потеплеют. В последние дни публичные комментарии Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, кажется, свидетельствуют о том, что они снова примут Маска в свои ряды", - говорится в материале.

В разговоре с корреспондентом CNN на этой неделе Трамп сказал, что Маск - "человек со здравым смыслом", "хороший человек", хотя он "неправильно вышел из команды".

Илон Маск 5 июля объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Дональда Трампа и должна побороться за 2-3 места в Сенате США и 8-10 мест в Палате представителей.

Эти инициативы появились на фоне конфликта бизнесмена с Дональдом Трампом. Маск публично обвинил главу государства в связях с делом Джеффри Эпштейна, на что Трамп отреагировал, пригрозив сокращением государственного финансирования для проектов Маска.

Но уже 20 июля американские СМИ написали, что Илон Маск, вероятно, приостанавливает реализацию этих планов.

