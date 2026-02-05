UA

Маск звернувся з важливою заявою до українців

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск закликав зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink та перепублікував покрокову інструкцію, як це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Читайте також: "Катастрофа у росіян". У Міноборони розкрили перші наслідки блокування Starlink

"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", - написав Маск у Twitter.

Він також опублікував інструкцію від віце-президента SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дрейер щодо інструкцій з реєстрації терміналів в Україні.

 

Що передувало

Раніше стало відомо, що російські військові посилили використання дронів, оснащених Starlink, намагаючись таким чином обходити українську систему протиповітряної оборони.

Невдовзі після цього в Міністерстві цифрової трансформації заявили про запровадження в Україні так званого режиму "білого списку" (Whitelist) терміналів Starlink.

Реалізацією цієї ініціативи займатимуться Міністерство оборони спільно зі SpaceX. З міркувань безпеки авторизовані термінали працюватимуть у стаціонарному режимі, а під час пересування їхню швидкість буде обмежено.

Пізніше також повідомлялося, що українські військові мають у найкоротші терміни пройти процедуру верифікації терміналів Starlink, які використовуються для оборонних потреб, аби вони не були відключені після блокування.

Сьогодні зранку, 5 лютого, у Міноборони України розповіли вже про перші результати блокування "нелегальних" терміналів. Через це у росіян на фронті виникли серйозні проблеми – ускладнене управління військами, навіть частково зупинені штурмові дії.

Детальніше про те, як перевірити свій термінал Starlink і уникнути його блокування, читайте в матеріалі РБК-Україна.

