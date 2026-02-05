Маск обратился с важным заявлением к украинцам

Что предшествовало

Ранее стало известно, что российские военные усилили использование дронов, оснащенных Starlink, пытаясь таким образом обходить украинскую систему противовоздушной обороны.

Вскоре после этого в Министерстве цифровой трансформации заявили о введении в Украине так называемого режима "белого списка" (Whitelist) терминалов Starlink.

Реализацией этой инициативы будут заниматься Министерство обороны совместно со SpaceX. Из соображений безопасности авторизованные терминалы будут работать в стационарном режиме, а во время передвижения их скорость будет ограничена.

Позже также сообщалось, что украинские военные должны в кратчайшие сроки пройти процедуру верификации терминалов Starlink, которые используются для оборонных нужд, чтобы они не были отключены после блокировки.

Сегодня утром, 5 февраля, в Минобороны Украины рассказали уже о первых результатах блокировки "нелегальных" терминалов. Из-за этого у россиян на фронте возникли серьезные проблемы - затруднено управление войсками, даже частично остановлены штурмовые действия.

Подробнее о том, как проверить свой терминал Starlink и избежать его блокировки, читайте в материале РБК-Украина.