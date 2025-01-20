Маск зустрівся з віце-президентом Китаю напередодні інавгурації Трампа

Китайський віце-президент окрім Маска також зустрічався у Вашингтоні у неділю з іншими членами ділового співтовариства США.

У розмові з генеральним директором Tesla, засновником компанії SpaceX та власником популярної соціальної мережі Twitter (X) Маском Хан заявив, що "вітає Tesla" та інші американські компанії.

Також віце-президент КНДР у розмові з Маском розповів, що бажає скористатися можливостями та поділитися перевагами розвитку Китаю.

Крім того, Чжен висловився про намір "зробити внесок у зростання китайсько-американських економічних і торговельних відносин", цитує чиновника китайське інформагентство Xinhua.