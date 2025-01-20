Маск встретился с вице-президентом Китая накануне инаугурации Трампа

Китайский вице-президент кроме Маска также встречался в Вашингтоне в воскресенье с другими членами делового сообщества США.

В разговоре с генеральным директором Tesla, основателем компании SpaceX и владельцем популярной социальной сети Twitter (X) Маском Хан заявил, что "приветствует Tesla" и другие американские компании.

Также вице-президент КНДР в разговоре с Маском рассказал, что желает воспользоваться возможностями и поделиться преимуществами развития Китая.

Кроме того, Чжэн высказался о намерении "внести вклад в рост китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует чиновника китайское информагентство Xinhua.